Del Genio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’amichevole del Napoli contro il Girona. Queste le sue parole: “Faccio una domanda a Garcia, non è una critica: perché dei giocatori che non faranno parte del Napoli l’anno prossimo ieri in amichevole sono stati in campo per quasi un’ora. Non critico assolutamente ma vorrei sentire la motivazione di Garcia”.