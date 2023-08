UFFICIALE – Sfuma un obiettivo del Napoli in difesa, i dettagli

Sfuma ufficialmente un obiettivo per la difesa del Napoli: Kevin Danso non sarà un calciatore del Napoli. Il club francese ha appena annunciato il rinnovo del calciatore austriaco, limitando a zero qualsiasi trattativa con il club partenopeo.

Rinnovo fino al 30 giugno 2027 per il difensore, che aggiunge un anno all’accordo già esistente con i giallorossi d’Oltralpe. Tra l’altro il Lens, che parteciperà alla prossima Champions League, ha annunciato il rinnovo del difensore con un video sfottò al trattativa con il Napoli. Nel video pubblicato sui social si sente la musica della tarantella napoletana, alcuni pseudo-messaggi che gli avrebbe inviato un “Cortigiano del sud Italia”, con in conclusione lo Stivale che raffigura l’Italia che finisce a scalciare e una scritta. “Non andrà dagli italiani”, si legge. Il Napoli dunque con ogni probabilità dovrà virare su un altro difensore; ricordiamo che il Napoli segue da tempo Kilman, Mavropanos e tiene sotto occhio la pista Sutalo della Dinamo Zagabria.