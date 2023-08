Infortunatosi durante l’amichevole contro la Spal, Mario Rui salterà anche l’appuntamento di questo pomeriggio (ore 18:30) contro il Girona.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il portoghese – che intanto lavora in palestra da solo – dovrà restare out almeno per un’altra settimana.