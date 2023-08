CdS – Sirigu: “A Napoli sono stato benissimo. Victor è un centravanti puro”

In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Salvatore Sirigu si è soffermato sulla sua esperienza al Napoli.

Queste le parole del portiere: “Sono stato benissimo. È stato un vero onore condividere lo spogliatoio con ragazzi eccezionali a cui rinnovo i miei complimenti. Firenze, poi, mi ha lusingato: sentivo che sarebbe stata un’occasione, ho avvertito entusiasmo. Mi sono divertito tantissimo”.

Poi, parentesi su Osimhen: “I prezzi li fa il mercato. Ma se oggi parliamo di centravanti puri, penso a Victor e Haaland“.

Infine, sul campionato: “Il Napoli è ancora favorito per lo scudetto anche senza Kim. Proseguire su una base solida è più facile: per Inter, Milan e Juve non è facile rifondare. Però il Milan sta facendo un bel mercato”.