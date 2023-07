CdS – Il Napoli punta a Koopminers, c’è anche un piano B

Perso Ndombele, tornato al Tottenham dopo un anno al Napoli, è piombato su Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Lo rivela il Corriere dello Sport, che come Aurelio De Laurentiis ha chiamato in questi giorni la Dea, chiedendo dell’olandese. “Lo vendi?” la domanda di DeLa, non ha avuto una risposta chiara, mentre l’Atalanta si concentrava sulla vendita di Hojlund al Manchester United.

Il Napoli vuole inserire un profilo di spessore per il centrocampo e l’olandese sembra essere il favorito. Ma in attesa di una risposta dall’Atalanta, gli azzurri lavorano ad un piano B, Giovanni Lo Celso, potrebbe trasferirsi in prestito con opzione di riscatto, cifre sicuramente inferiori a quanto costerebbe Koopmeiners.