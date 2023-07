Il Mattino – Lozano ai margini della rosa, la situazione

Aurelio De Laurentiis è serio e ora Hirving Lozano è a rischio, Il Mattino parla dei piani del Napoli per che non vuole rinnovare il contratto in scadenza la prossima estate e ora rischia di essere escluso dal gruppo. Durante l’amichevole di Castel di Sangro, è stato assente, senza mettere piede sul nemmeno per un minuto. E nel giorno del suo compleanno il sorriso è scomparso. Per Lozano sarà un periodo lungo e pesante. Non ci sono molti club che lo cercano e i Los Angeles Galaxy lo vorrebbero prendere gratis, operazione irrealizzabile per il Napoli, che ora non fa sconti a nessuno. Il braccio di ferro prosegue e Lozano resta ai margini, non perdendo un euro ma senza giocare.