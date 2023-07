L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport esamina come il Milan stia trasformandosi durante questo mercato estivo. In particolare, la squadra rossonera sta rafforzando il centrocampo con l’arrivo di giocatori come Loftus-Cheek e Reijnders che porteranno più fisicità e potenza alla mediana milanista. Inoltre i rossoneri sono pronti a chiudere per Musah del Valencia.