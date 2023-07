CdS – Lukaku ha già l’accordo con la Juventus, i dettagli

Romelu Lukaku spera di trasferirsi alla Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante belga avrebbe già raggiunto un accordo con la squadra bianconera per un contratto di tre anni più uno, a un salario netto di quasi 9 milioni di euro annui. Big Rom sarebbe la scelta perfetta per il sistema di gioco di Allegri, così come lo è stato per quello di Conte e lo sarebbe ancora per quello di Inzaghi. Tuttavia, l’Inter potrebbe tornare a interessarsi a Lukaku, anche se questa possibilità sembra improbabile.