Cm.it – Campagna abbonamenti, la possibile data di partenza. Previste delle novità, i dettagli

Marco Giordano, giornalista per Calciomercato.it, ha scritto sul suo profilo Twitter a proposito dell’inizio della campagna abbonamenti per la stagione 2023/24. Secondo quanto riportato, dovrebbe partire il 21 luglio. L’ingresso sarà permesso con fidelity card e ci sarà la possibilità di ottenere mini abbonamenti di 6-8 gare. Sono previsti aumenti sia per i vecchi che per i nuovi abbonati. “Dovrebbe esser il prossimo 21 luglio il giorno del lancio della nuova campagna abbonamenti. Ingresso con fidelity card, possibilità di mini-abbonamenti da 6-8 gare. Aumenti previsti sia per i vecchi che per i nuovi abbonati”.

