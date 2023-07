Oggi primo giorno di lavoro per gli azzurri a Castel Volturno. In programma ci sono i test fisico-atletici e medici prima della partenza per il ritiro di Dimaro. Molti azzurri sono ancora in vacanza per aver giocato con le Nazionali a giugno e si aggregheranno alla squadra solo più avanti. Tra i primi arrivati questa mattina intorno alle 8 c’è Matteo Politano, che ha postato su Instagram una storia con l’immagine del centro di allenamento, carico per la nuova stagione.

Ecco la foto: