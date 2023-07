CorrSport – Milinkovic corteggiato da Napoli, Inter e Juve: la situazione

Sergej Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio.

Il centrocampista serbo è corteggiato da diverse squadre in Serie A, tra cui anche lo stesso Napoli che avrebbe bisogno di vendere qualche pezzo importante della rosa per arrivare al calciatore. Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Juve, Napoli e Inter, in tempi diversi, si sono informate per Milinkovic, una risorsa per Sarri e un problema per la Lazio, come l’ha definito lo stesso tecnico, perché in scadenza e senza alcuna intenzione di prolungare il contratto nell’estate che conduce alla Champions. Di sicuro c’è il prezzo di uscita fissato da Lotito: 40 milioni e niente sconti, come ci ha ribadito ieri mattina al telefono (non era in Senato, si preparava ad un’altra full immersion nel suo eremo di Villa San Sebastiano, in serata è partito per Milano: diritti tv) e con l’intenzione di resistere, pur lasciando intuire i dubbi: la scadenza contrattuale lo mette di fronte a una scelta”.