Da Firenze: “Ci sono tre squadre su Italiano, le ultime”

A 1 Football Club, programma radiofonico su 1 Station Radio, è intervenuto Flavio Ognissanti. Il giornalista di Labaro Viola ha rivelato le ultime sul futuro di Vincenzo Italiano, tecnico uscente della Fiorentina. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Ci sono novità sul possibile approdo di Vincenzo Italiano al Napoli?

“Le squadre che vogliono Italiano sono tre: Torino, Bologna e Napoli. Trattative avanzate non ce ne sono, così come non c’è mai stato un contatto diretto. Queste tre squadre stanno parlando con gli intermediari. Non ci sono, dunque, contatti avviatissimi, anche perché Italiano, in questo momento, sta avendo altre priorità. Il Napoli è sempre stato una possibilità. Tuttavia, servirà del tempo. Il club azzurro, a mio avviso, deve ancora decidere. Ad oggi, il tecnico non sa ancora dove allenerà il prossimo anno”.