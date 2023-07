CorrSport – Napoli forte su Kilman: servono 40 milioni per l’acquisto

Max Kilman è sempre di più in orbita Napoli.

Il difensore del Wolverhampton costa 40 milioni e gli inglesi, come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, non sarebbero intenzionati a fare nessuno sconto agli azzurri, che cercano in tempi brevi di regalare a mister Garcia un nuovo difensore centrale al posto di Kim: “E Kilman vale 40 milioni di euro: non sono sufficienti neanche i 35 offerti dal Napoli. La distanza non è mica incolmabile e si tratta. Si attende. Anche perché tutta Europa sa che sono in arrivo i 50 milioni della clausola di Kim, (che poi sarebbero 31,5 di guadagno in un anno): DeLa vuole evitare il rischio di farsi prendere per la gola. Chiarissimo”.