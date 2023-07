Gazzetta – Il Napoli vuole trattenere Osimhen a tutti i costi

Il Napoli le proverà tutte per tenere ancora Osimhen in casa partenopea.

La società partenopea ha intenzione di aumentare il suo ingaggio a 7 milioni annui. Ecco quanto sottolineato stamane dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli vuole un dialogo costruttivo e si è reso disponibile a modificare l’accordo in essere. De Laurentiis ha proposto un significativo aumento dell’ingaggio, da 4,5 a 7 milioni, allungando la scadenza dal 2025 al 2027. Contestualmente la società abbasserebbe le proprie pretese, attraverso l’inserimento di una clausola rescissoria compresa tra i 100 e i 120 milioni, con ogni probabilità sulla falsariga di quella di Kim, cioè proporzionale al fatturato dell’acquirente. In questo modo la dirigenza avrebbe l’opportunità di accontentare Rudi Garcia, che vorrebbe non toccare troppo la rosa che ha vinto il titolo, specialmente se si parla del trascinatore

indiscusso di una stagione da sogno”.