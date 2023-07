KKN – Situazione difensori, due nomi in cima alla lista del Napoli. Su Schuurs si inserisce il Liverpool

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della situazione legata alla sostituzione di Kim Min-jae. Secondo quanto riportato, i nomi più quotati per rimpiazzare il coreano sono Maximilian Kilman del Wolverhampton e Robin Le Normand della Real Sociedad. Più defilati i profili di Giorgio Scalvini dell’Atalanta e di Perr Schuurs del Torino, le cui valutazioni sono considerate esorbitanti dalla dirigenza azzurra. In particolare, sull’olandese si è fiondato il Liverpool.