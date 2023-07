Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Napoli e Milan hanno vinto lo Scudetto negli ultimi due anni grazie al bel gioco e non alle individualità. Solamente giocando bene si può sopperire alla grande differenza finanziaria con gli altri club. Per fare ciò bisogna sapere quello che si vuole e affidarsi alle persone giuste”.