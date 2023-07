Gazzetta – Il Bari prova a rilevare Zanoli dal Napoli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito di Alessandro Zanoli, terzino classe 2000 di proprietà del Napoli. Visto lo scarso minutaggio avuto nella prima parte della stagione 2022/23, la società azzurra lo ha girato in prestito alla Sampdoria, al fine di permettergli di ottenere un minutaggio maggiore. Secondo quanto riportato dalla testata, il calciatore potrebbe giocare anche in questa nuova stagione in un’altra piazza. In quest’occasione, la squadra designata potrebbe essere il Bari, club di proprietà di Aurelio De Laurentiis, che si appresta a raggiungere la Serie A.