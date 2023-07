Danilo D’Ambrosio, terzino classe ’88 accostato al Napoli come vice Giovanni Di Lorenzo, sembra aver trovato la sua nuova squadra per la prossima stagione. Il difensore, appena svincolatosi dall’Inter, sembra essere molto vicino alla Lazio, che ha intenzione di regalare un rinforzo d’esperienza a Maurizio Sarri. La firma è molto vicina, e infatti la prossima settimana è previsto un incontro per chiudere l’affare. A riportare la notizia è Sky Sport.