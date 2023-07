Napoli-Spal, biglietti in vendita! I prezzi e i dettagli d’acquisto

Sono stati appena resi noti i prezzi dei biglietti dell’amichevole Napoli-Spal, che si disputerà dal ritiro di Dimaro il giorno lunedì 24 luglio alle ore 18. I biglietti sono disponibili al sito vivaticket.com. Di seguito, i prezzi dei vari tagliandi:

Tribuna Coperta 22 €

Curva Carciato 16,50 €

Curva Meledrio 16,50 €

A seguire, alcune indicazioni per l’acquisto dei biglietti.

✔ I biglietti non sono rimborsabili, per eventuali richieste di rimborso contattare l’ufficio Informazioni al numero +39 0463 986113

✔ Per i bambini sotto i 5 anni, in presenza di adulto pagante, è possibile ritirare un omaggio direttamente al botteghino previa comunicazione al numero +39 0463 986113 al fine di farsi riservare il posto.

✔ L’accesso delle tribune dello stadio di Dimaro sarà disciplinato in base ai Protocolli FIGC. È necessario esibire agli addetti al controllo oltra al titolo del biglietto acquistato, anche il documento di identità.