LIVE – Sorteggio calendario Serie A. Il Napoli comincia in casa del Frosinone. Inter e Juve consecutive!

Oggi alle ore 12:30 si terrà il sorteggio del calendario della Serie A 2023/24. Campionato che vedrà il Napoli di Rudi Garcia difendere il titolo di campione d’Italia conquistato appena due mesi fa. Il tutto inizierà il giorno 19 agosto per poi concludersi il 26 maggio. Non ci si fermerà mai, le uniche pause sono previste per gli incontri della Nazionale (10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo). Si giocherà anche il 23 e il 30 dicembre, in pieno periodo natalizio. L’unico turno infrasettimanale previsto si disputerà il 27 settembre.

Il Napoli giocherà con il Milan in casa alla decima e alla ventiquattresima in trasferta. Con l’Inter invece, la partita casalinga capiterà alla quattordicesima giornata, mentre la ventinovesima il Napoli andrà a San Siro. Subito dopo la sfida con i nerazzurri, il Napoli volerà all’Allianz Stadium per sfidare la Juventus alla quindicesima, mentre alla ventisettesima ci sarà il ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona.

GIORNATA 1: FROSINONE-NAPOLI

GIORNATA 2: NAPOLI-SASSUOLO

GIORNATA 3: NAPOLI-LAZIO

GIORNATA 4: GENOA-NAPOLI

GIORNATA 5: BOLOGNA-NAPOLI

GIORNATA 6: NAPOLI-UDINESE

GIORNATA 7: LECCE-NAPOLI

GIORNATA 8: NAPOLI-FIORENTINA

GIORNATA 9: HELLAS VERONA-NAPOLI

GIORNATA 10: NAPOLI-MILAN

GIORNATA 11: SALERNITANA-NAPOLI

GIORNATA 12: NAPOLI-EMPOLI

GIORNATA 13: ATALANTA-NAPOLI

GIORNATA 14: NAPOLI-INTER

GIORNATA 15: JUVENTUS-NAPOLI

GIORNATA 16: NAPOLI-CAGLIARI

GIORNATA 17: ROMA-NAPOLI

GIORNATA 18: NAPOLI-MONZA

GIORNATA 19: TORINO-NAPOLI

GIORNATA 20: NAPOLI-SALERNITANA

GIORNATA 21: SASSUOLO-NAPOLI

GIORNATA 22: LAZIO-NAPOLI

GIORNATA 23: NAPOLI-HELLAS VERONA

GIORNATA 24: MILAN-NAPOLI

GIORNATA 27: NAPOLI-JUVENTUS

GIORNATA 29: INTER-NAPOLI

