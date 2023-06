Come riportato dal quotidiano torinese La Stampa, sono giorni decisivi per il passaggio di Giuntoli alla Juventus. La telenovela sembra ormai giunta al termine e a breve ci sarà l’incontro tra il ds e il presidente De Laurentiis per il via libera definitivo. Secondo il giornale, l’ago della bilancia potrebbe essere Piotr Zielinski, che finirebbe alla Juve insieme a Giuntoli per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.