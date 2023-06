Bargiggia: “De Laurentiis non si accontenta più delle rinunce economiche di Giuntoli”

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, ha scritto a proposito della situazione di Cristiano Giuntoli sul suo profilo Twitter. Il dirigente vorrebbe liberarsi per accasarsi alla Juventus, ma Aurelio De Laurentiis al momento lo ha bloccato. Stando a quanto riportato, il presidente del Napoli non si accontenta più delle rinunce economiche di Giuntoli, ma richiede un’enorme cifra per liberarlo. “Fase delicata per il passaggio di Giuntoli alla Juventus: Aurelio De Laurentiis chiede una cifra spropositata per liberarlo e non si accontenta più delle rinunce economiche (le spettanze) del Ds del Napoli. In ogni caso le due parti continuano a dialogare”.

