Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli è ottimista sulla possibilità di tenere Gollini anche per la prossima stagione. Il portiere rientrerà all’Atalanta dopo il prestito agli azzurri ma potrebbe far subito ritorno alla corte di Garcia. ADL non eserciterà il riscatto ma cercherà lo sconto, così da regalare al nuovo mister un 12esimo uomo che, anche se in poche partite, si è ben disimpegnato quest’anno quando Meret ha dato forfait.