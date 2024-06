La Ssc Napoli risponde all’agente di Kvaratskhelia: “Ha un contratto di 3 anni e non è sul mercato”

La Ssc Napoli, con una nota diffusa attraverso il suo account X, ha risposto alle recenti dichiarazioni dell’entourage di Khvicha Kvaratskhelia. Poco fa, infatti, l’agente Mamuka Jugeli e il padre Badri, hanno manifestato la volontà di voler lasciare il Napoli ai microfoni di Imedi, un’emittente georgiana. Parole forti, alle quali la società ha replicato sottolineando che il calciatore non è sul mercato e che ha ancora 3 anni di contratto. Di seguito, il contenuto del Tweet: “In riferimento alle dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia”.

