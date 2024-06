Cds – ADL e Conte ritengono Kvara incedibile; non hanno intenzione di lasciarlo andare

Il Corriere dello Sport ha svelato quella che è stata la reazione di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte alle parole dell’agente e del padre di Khvicha Kvaratskhelia di ieri sera: “Ma tutti insieme, poi, dovranno fare i conti con il Napoli, con Aurelio De Laurentiis: evidentemente non c’è accordo sul rinnovo e l’arrivo di Conte, accolto con entusiasmo da Kvara fino ad aprire alla permanenza, è stato superato dall’ultimo strappo, ma i fatti raccontano anche che il giocatore ha un contratto fino al 2027; che il presidente non ha alcuna intenzione di cederlo; e che al massimo valuterebbe esclusivamente una proposta indecente. Ma Conte non vuole saperne, esattamente come nel caso Di Lorenzo: considera Kvara e il capitano due colonne portanti, imprescindibili, fondamentali del suo progetto. Di conseguenza: incedibili. Una posizione condivisa con Adl e anche con il ds Manna“.