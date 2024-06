Kvaratskhelia, parla il procuratore: “Vogliamo andarcene! Aspettiamo la fine di Euro2024”

Mamuka Jugeli, procuratore di Khvicha Kvaratskhelia, durante la trasmissione Sporti Imedze, ha rilasciato delle dichiarazioni al quanto clamorose sul futuro del talento georgiano. Queste le sue parole:

“Non voglio che i tifosi capiscano che Kvara voglia rimanere a Napoli, vogliamo andarcene! Se non dovesse partire perderebbe un anno perchè gli azzurri non partecipano alle coppe e alla sua età non puoi permettertelo. Vogliamo giocare la Champions League. Aspettiamo la fine di Euro2024, non vogliamo che Khvicha si distragga, decideremo alla fine”.

Anche suo padre Badri Kvaratskhelia, ha aggiunto: “Non ho parlato con lui, deciderà tutto lui. Io e Mamuka possiamo solo dargli consigli”.