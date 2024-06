Pedullà: “Il Napoli è su Chiesa, la pista è viva”

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato tramite il suo canale YouTube, sul futuro di Federico Chiesa e dell’interesse del Napoli. Queste le sue parole: “Chiesa è felice di giocare sulla destra, lo ha ribadito anche ieri. Anche se il Napoli smentisce l’interesse verso di lui, noi vi abbiamo dato questa notizia come una possibilità da molto tempo. Il Napoli è su Chiesa, anche se questa notizia viene smentita da più parti come ovvio che sia. Questa è una traccia segreta, ma viva e da seguire. C’è la situazione Di Lorenzo-Juventus, per questo ci si tiene bassi. Le parole di ieri di Chiesa, per De Rossi è musica, perchè c’è anche la Roma su di lui. Se trovasse un allenatore buono, con talento, può fare molto bene. Io penso che Chiesa al Napoli possa rendere alla grande, insieme a Kvaratskhelia dietro una punta sarebbe una cosa devastante, si farebbe un grande salto di qualità. Conte sarebbe quello giusto per lui. Vedremo quel che succederà nei prossimi quarantacinque giorni, si prospettano caldissimi“.