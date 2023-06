Calciomercato Bayern: pronti 70 milioni per Kane, pretendente in meno per Osimhen?

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Bayern Monaco è pronto ad offrire al Tottenham 70 milioni più bonus per arrivare ad Harry Kane. Il bomber inglese, 29 anni, è in scadenza il prossimo anno e potrebbe lasciare la Premier per una nuova esperienza in Bundesliga. Se l’affare andasse in porto, ci sarebbe una pretendente in meno per Osimhen, che non ha chiesto la cessione ma il suo futuro è ancora tutto in bilico.