Gazzetta dello Sport – Napoli e Inter seguono Scalvini, la situazione

Giorgio Scalvini, il giovane talento dell’Italia Under 21, nonostante i suoi soli 20 anni si fa notare in campo per le sue abilità da difensore e centrocampista. Titolare nell’Atalanta e apprezzato da Gasperini, dimostra di avere un grande futuro davanti a sé. Secondo La Gazzetta dello Sport, il valore del 19enne attualmente è di circa 40 milioni di euro ma è destinato a salire. L’Inter e il Napoli sembrano essere i principali interessati, considerando la loro esperienza positiva con la scuola calcistica Dea e la necessità del Napoli di trovare un sostituto per Kim Min-jae.