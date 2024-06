Il Napoli, in questo inizio di calciomercato ha iniziato a lavorare sul reparto difensivo. Secondo Sky Sport, il club azzurro vuole chiudere per Rafa Marin. Il difensore centrale spagnolo, di proprietà del Real Madrid, ha giocato nell’ultima stagione con la maglia dell’Alaves. Il direttore sportivo Giovanni Manna, è infatti a lavoro per chiudere il primo acquisto targato Antonio Conte. Il classe 2002 avrebbe stregato gli azzurri.