L’Arabia Saudita sta imponendosi, con i propri club, sul mercato europeo per cercare di prendere i migliori giocatori possibili, in modo da dare visibilità al proprio campionato.

E tra i tanti big che sta tentando nelle varie squadre europee, ha messo nel mirino anche un giocatore del Napoli, il cui nome è quello di Stanislav Lobotka, centrocampista azzurro.

Lo slovacco è finito nel mirino dell’Al Ahly, ma ADL non vuole ascoltare offerte per il regista della squadra, che tra l’altro ha rinnovato a novembre fino al 2027: Lobo sarà uno degli uomini cardine del nuovo ciclo di Garcia e rinunciare a questa pedina sarebbe una scelta non di poco conto.