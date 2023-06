D’Amico: “Rudi Garcia? Non mi convince molto. In Italia c’erano alternative migliori”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, Andrea D’Amico si è soffermato su Rudi Garcia.

Queste le parole dell’agente di mercato: “Non mi fa impazzire. Mi sembra che in Italia ci fossero alternative migliori: De Laurentiis ha parlato con diversi allenatori italiani, però poi per necessità reciproche le trattative non sono state chiuse. Un allenatore che vuole sposare un progetto importante deve avere chiaro anche quale sia la guida tecnica sportiva: questo forse ha frenato alcuni allenatori”.