Sosa: “Lasciate lavorare Garcia. Voglio dire una cosa a chi lo critica”

Roberto Carlos – detto “El Pampa” – Sosa ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia Mercato, in onda su Sportitalia.

L’ex attaccante del Napoli ha espresso il suo parere su Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli. Queste le sue parole: “Rispetto tutte le opinioni, ma essere così negativi quando questa piazza ha accolto così un allenatore che tra quelli in circolazione è uno dall’esperienza importante…Roma non è una piazza facile ed è arrivato due volte secondo, facciamolo lavorare prima di sparare sentenze. Parliamo di Pioli, Sarri, Allegri che sono tutti arrivati a 16 punti e anche di più di distanza dal Napoli“.

E ancora: “Il Napoli è stato una sorpresa? E allora perché ci dovremmo preoccupare. Garcia non ha mai raggiunto la Champions League negli ultimi cinque anni in Ligue 1? Allora parliamo degli ultimi due anni di Allegri“.