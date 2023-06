Garcia, nuovo allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa insieme al presidente De Laurentiis. Queste le sue parole su Anguissa: “Frank ha esordito con me a Marsiglia, è un mio figlioccio anche se è molto possente fisicamente. In questa stagione ha dimostrato di essere un leader in campo e fuori. Sarò molto esigente con lui ma è un piacere ritrovarlo”.