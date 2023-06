Rudi Garcia, tecnico del Napoli, dopo essersi presentato alla piazza in conferenza stampa, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky dove ha parlato delle sue prime impressioni su Napoli. Queste le sue parole:

Come ha convinto il presidente De Laurentiis a puntare su di lei?

“Io non ho convinto nessuno, lo hanno fatto i miei risultati. E poi io sono ambizioso, dunque è stato facile trovare un’intesa con il presidente: ha riportato uno Scudetto dopo 33 anni, ma non si vuole fermare qui. In giro percepisco l’orgoglio dei tifosi e la loro gioia, e vorrei vederli ancora felici e orgogliosi”.

Se dovesse scegliere tra Scudetto e Champions, dato che sono due obiettivi?

“L’anno scorso il Napoli è arrivato ai quarti per la prima volta nella sua storia. Ora è difficile ripetersi e migliorare: l’asticella è molto alta, ma, in generale, nella vita non ci sono sfide facile. Devo far capire ai giocatori che lo Scudetto non è un punto d’arrivo. Obiettivi? Già avere una rosa come quella della scorsa stagione sarebbe un ottimo punto di inizio”.

Spalletti si sarebbe incatenato per Koulibaly; lei per chi lo farebbe?

“Prima devo conoscere anche umanamente i miei giocatori; li ho visti giocare, conosco le loro caratteristiche tecniche e tattiche, ma non umane. Quando li conoscerò sarò al loro fianco per lavorare meglio”.

Darà la sveglia a chi si accontenterà?

“Sul piano psicologico ho già vissuto un’annata dove c’era questo rischio: rimasi a Lille l’anno dopo la vittoria del campionato e della coppa, e posso dire che fu difficile, molto difficile ripetersi; in primis per me, perché ero giovane e dovevo capire che avrei dovuto fare di più”.