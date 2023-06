Il Mattino – Boulaye Dia entra in orbita Napoli: per lui valida una clausola da 25 milioni

Boulaye Dia ha fatto impazzire mezza Serie A con le sue sedici reti in Serie A.

L’attaccante della Salernitana, tuttavia, può liberarsi dai granata solo previo pagamento di una clausola rescissoria da versare nelle case del club di appartenenza entro il 20 luglio. L’edizione odierna de Il Mattino ne ha parlato proprio stamane, facendo riferimento al valore di ben 25 milioni di euro: “O meglio, c’è una clausola temporanea sul contratto del 27enne attaccante senegalese che permette al giocatore di svincolarsi dal club di Iervolino dietro il pagamento di 25 milioni di euro. Se arriverà anche una sola pretendente con quella cifra entro e non oltre il 20 luglio prossimo, agirà di fatto in regime di monopolio e porterà altrove le sedici reti e i sei assist della stagione appena passata agli archivi. Una spada di Damocle che pende sulla testa della Salernitana e che ingolosisce il Napoli e non solo (in Italia ci sono anche Lazio e Fiorentina oltre alle sirene faraoniche della Premier League)“.