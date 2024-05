Napoli sulle tracce di Summerville: è sfida con la Juventus

La prossima stagione sta già nel mirino del Napoli. La ricerca del nuovo allenatore è in corso da diverse settimane ma il club si prepara anche ad affrontare un mercato molto attivo. La società è già al lavoro e, secondo quanto riportato da Repubblica online, potrebbe scatenarsi una rivalità con la Juventus. Le due squadre stanno puntando il loro interesse su Crysencio Summerville, giovane talento olandese nato nel 2001: “La Juventus segue da vicino l’esterno offensivo Crysencio Summerville del Leeds, che ha collezionato 42 presenze, 20 gol e 10 assist in questa stagione in Championship. Il 22enne attaccante è nel mirino anche del Napoli, ma il prezzo è alto: 25 milioni di euro”.