La Lega Serie A ha annunciato una proroga dei termini per la presentazione delle offerte per i diritti tv, accettando proposte fino alle ore 10.00 del 15 giugno anziché alle ore 18.00 del 14 giugno come originariamente previsto. In seguito, a partire dalle ore 10.15 del 15 giugno, presso la sede di Via Rosellini a Milano, avrà inizio la fase di apertura delle buste contenenti le varie offerte.