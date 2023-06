Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo Ausilio è in procinto di recarsi a Londra per trattare con il Chelsea l’acquisto non solo di Lukaku ma anche di Koulibaly. Il difensore potrebbe lasciare i Blues dopo una stagione difficile e la Juventus sembra interessata, ma l’Inter sta cercando di ottenere il giocatore in prestito prima degli altri.