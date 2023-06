CdM – Il Napoli tiene sempre d’occhio Garcia per due motivi

Il Napoli potrebbe considerare Rudy Garcia come possibile allenatore, poiché sembra essere interessato alla sfida e potrebbe vincere i ballottaggi per il ruolo da allenatore. L’allenatore 59enne che ha guidato la Roma e preceduto Spalletti nel 2015-2016 è attualmente senza squadra, il che significa che De Laurentiis non dovrebbe pagare alcuna clausola come nel caso di Sousa con la Salernitana. Garcia sarebbe un’ottima scelta come tecnico per il Napoli, grazie alla sua conoscenza della Serie A e al suo stile di gioco offensivo che si adatta ai moduli preferiti da Spalletti.