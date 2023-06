Impallomeni: “Credo che Adl pensasse che Italiano potesse essere la soluzione, potrebbe anche essere Conte il nuovo tecnico”

L’ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di Maracanà, nel corso di Tmw Radio del nuovo allenatore del Napoli. Al momento ancora non sono state sciolte le riserve a riguardo, secondo il giornalista il presidente De Laurentiis pensava Italiano si sarebbe liberato. Queste le sue parole: “Adl ha detto che entro il 27 giugno si saprà tutto. Credo pensasse che Italiano potesse essere la soluzione, così però non è stato. Sousa al momento è al centro di una situazione poco simpatica. C’è sempre Galtier sullo sfondo, mi sembra un’operazione che non so come potrebbe essere accolta dai tifosi. Il presidente cerca uno che faccia il 4-3-3, bisogna però capire come vuoi farlo. Non è facile la sostituzione tecnica e di personalità di Spalletti. Quella di Conte è una provocazione che ci può stare, perché no? Dopo Spalletti sarà difficile per chiunque, anche per Conte lo sarà ma è un fior di allenatore. Poi dipenderà anche da chi rimane come calciatore. Io penso che almeno uno dei big salta”.