Il Mattino – Il nuovo allenatore del Napoli firmerà un triennale

Il Napoli ha appena concluso una stagione storica. Intanto, la società è già al lavoro per assicurare un futuro ancora più vincente alla squadra partenopea. Prima di guardare al mercato, però, urge scegliere il nuovo allenatore. Una lista lunghissima che lo stesso De Laurentiis ha ammesso di essere di addirittura 40 nomi. Scherzo o realtà, fatto sta che il Napoli ha bisogno di una guida per poter poi mettere mano al mercato. Anche se non c’è un nome e né tantomeno un’ufficialità, sul nuovo allenatore si sa che De Laurentiis vuole uno che predilige il 4-3-3. Il Mattino svela un ulteriore indizio: il presidente ha intenzione di offrire un contratto di tre anni a chi siederà sulla panchina azzurra.