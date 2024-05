L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla rivoluzione che ci sarà a partire da giugno in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli si prepara alla rivoluzione estivo. Il primo pezzo del puzzle è stato già apposto, con la scelta di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo, che a breve riceverà l’investitura ufficiale. Tanto che oggi, una volta liberato dagli impegni con la Juventus, potrebbe già arrivare in città e poi domenica essere presente al Maradona per la partita contro il Lecce