Cds – da valutare la cessione di Simeone, i dettagli

In attacco, come riporta il Corriere dello Sport, il primo investimento per il futuro, già firmato a gennaio, si chiama Ngonge: De Laurentiis lo ha voluto e ha speso 20 milioni per lui. Politano, il più costante e positivo della stagione, e Raspadori, l’acquisto di punta dell’estate prima dello scudetto, che però non ha mai trovato una continuità all’altezza del suo talento, faranno parte del progetto. La posizione di Simeone è da valutare, essendo animato dalla legittima voglia di giocare di più. Questo è quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione di oggi.