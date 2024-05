L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla rivoluzione che attende il Napoli in estate. Secondo il quotidiano sarà rivoluzione in casa Napoli e a dirigerla sarà il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna, che è atteso al Maradona per l’ultima gara con il Lecce. Osimhen dovrebbe partire a fine anno, in dubbio le situazioni di Meret, Natan e Mario Rui. Altri destinati ad andar via sono Gollini, Ostigard e Juan Jesus. A centrocampo partiranno Zielinski e Demme, e non saranno riscattati Traore e Dendoncker. Incerto il destino di Cajuste e Gaetano, protagonista della salvezza con il Cagliari. Da valutare le posizioni di Simeone che vuole giocare di più, Zerbin, al rientro dal Monza; e Cheddira, che si giocherà la salvezza con il Frosinone all’ultima giornata.