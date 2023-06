Gazzetta – Napoli, Luis Enrique nuovo tecnico? La situazione

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli, concentrandosi sulla questione del nuovo allenatore. Questo quanto evidenziato:

“La trattativa per Luis Enrique è in una fase di stallo: il tecnico ex Barcellona e Roma vuole attendere, per capire se avrà possibilità di una buona panchina in Premier League (Tottenham, per esempio). De Laurentiis comunque non si farà cogliere di sorpresa. E tiene aperte tutte le piste. Al momento quella che sta prendendo quota riguarda Vincenzo Italiano. Ma con le finali di Coppe della Fiorentina il presidente dovrà attendere con calma e nel frattempo non tralascia Conte, Benitez, Gasperini e Thiago Motta”.