Schira: “Si procrastina troppo sul rinnovo di Kvara”

Nicolò Schira, giornalista, parla ai microfoni di Radio Marte in merito alla situazione di mercato di Kvaratskhelia:

“La situazione Kvaratskhelia è spinosa per il fatto che si è procrastinato troppo a lungo un rinnovo scontato: il georgiano è uno dei giocatori meno pagati dalla rosa ed è normale che abbia mal di pancia, vede qualsiasi compagno o quasi guadagnare più di lui dopo essere stato un artefice dello scudetto. Il Napoli vuole adeguare il suo ingaggio, gli offrirà 4 a stagione più 1 di bonus fino al 2029, si potrebbe anche inserire una clausola rescissoria.“

“Questa offerta poteva essere accettata, ma ora per una questione di principio potrebbe anche essere rifiutata per capire se possa andare altrove. Il Napoli non vuole venderlo e so che per meno di 100 milioni non si siede neanche per trattare. Anche Giovanni Manna avrà un accordo sino al 2029, il progetto con lui è ad ampio raggio e prospettico. La sua esperienza nella Next Gen della Juventus verrà utilizzata dal Napoli, che nei prossimi anni proverà ad impostare un discorso di Squadra B come la Juve. Un vecchio pallino di De Laurentiis è la Scugnizzeria, l’avere in casa i talenti del domani. Con Manna ci può essere anche quel progetto, oltre a ricostruire la prima squadra per riportarla in Champions e tornare a lottare per lo Scudetto come fatto spesso in questi anni“.