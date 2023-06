Nicolò Schira rivela importanti aggiornamenti sul calciomercato attraverso un tweet. L’esperto ha rivelato che la Reggiana ha chiesto in prestito Antonio Vergara.

Il giovane centrocampista ha lasciato da appena un anno la Primavera del Napoli. La sua prima esperienza è stata in prestito alla Pro Vercelli in Serie C. Se il Napoli dovesse accettare con la medesima formula, Vergara continuerebbe dunque a “farsi le ossa” in Serie C, ma questa volta nella cittadina emiliana.