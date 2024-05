L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla questione sostituto di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano la storia in azzurro di Osimhen sta per finire e il Napoli è in cerca del suo erede. Il Napoli sta cercando un centravanti importante, guarda l’ucraino del Girona, Artem Dovbyk, che ha una clausola di circa 40 milioni di euro