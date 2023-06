Ecco chi sono gli esclusi da parte di Roberto Mancini per la Nations League

Roberto Mancini ha scelto di far convocare i 5 calciatori dell’Inter che saranno impegnati alla finale di Champions League sabato a Istanbul contro il Manchester City, rispetto al gruppo che è arrivato ieri sera al Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari) per il pre-ritiro dell’Italia aperto alle famiglie dei giocatori. i difensori Acerbi, Bastoni, Darmian e Dimarco, oltre a Barella tra i centrocampisti.

Il ct ha deciso di escludere Baschirotto, Buongiorno, Florenzi, Gatti, Locatelli e Zaccagni, a causa dei forfait di Pessina e Berardi. Nonostante ciò, i giocatori resteranno in gruppo per alcuni giorni prima di tornare alle loro sedi dopo il test con il Cagliari Primavera. A quel punto, poi, il gruppo dei 23 si formerà invece domenica pomeriggio: appuntamento al CTF di Coverciano, per volare nei Paesi Bassi mercoledì, direzione Enschede.